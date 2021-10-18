В Кремле назвали условие встречи Нормандской четверки

Кремль продолжает препятствовать встрече Н4 на самом высоком уровне
В Кремле заявили о том, что проведение саммита Нормандской четверки до встречи на уровне министров стран-участниц маловероятно.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для встречи нужен «фундамент».
«Чтобы собираться главам государств, все же нужно, чтобы кто-то сделал домашнюю работу и подготовил некий фундамент», - отметил он.
Ранее росСМИ сообщили, что лидеры стран Нормандской четверки не смогли согласовать проведение саммита по Донбассу и заменят его встречей министров иностранных дел Украины. Таким образом, переговоры лидеров четверки вряд ли состоятся до ухода канцлера Ангелы Меркель.