Политика В Кремле назвали условие встречи Нормандской четверки

2021-10-18 21:40

 

Кремль продолжает препятствовать встрече Н4 на самом высоком уровне

В Кремле заявили о том, что проведение саммита Нормандской четверки до встречи на уровне министров стран-участниц маловероятно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для встречи нужен «фундамент».

«Чтобы собираться главам государств, все же нужно, чтобы кто-то сделал домашнюю работу и подготовил некий фундамент», - отметил он.

Ранее росСМИ сообщили, что лидеры стран Нормандской четверки не смогли согласовать проведение саммита по Донбассу и заменят его встречей министров иностранных дел Украины. Таким образом, переговоры лидеров четверки вряд ли состоятся до ухода канцлера Ангелы Меркель.

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