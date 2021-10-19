Политика Минист экологии Украины Роман Абрамовский сам написал заявление об отставке

2021-10-19 15:46

Глава Минэкологии Роман Абрамовский написал заявление об отставке. Об этом во вторник, 19 октября, сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

"Я видел, что он написал заявление. Я заходил как раз к председателю (Рады), а он выходил. По собственному желанию (написал)... Так совпали обстоятельства, что я видел, что он выходил и он писал заявление", - сказал он.

Арахамия уверен, что в парламенте хватит голосов за отставку Абрамовского.

При этом он допустил, что на должность министра экологии назначат кого-то из депутатов фракции Слуга народа.

Во фракции СН сообщили, что рассмотрят отставку Абрамовского уже в четверг.