Политика Польша и Литва создали единую газотранспортную систему - это ответ на запуск Северного потока-2

2021-10-21 09:40

Литва и Польша объединили газопроводы, сообщает Интерфакс-Украина.

Газопровод GIPL объединяет системы передачи газа Польши и Литвы. В литовской компании Amber Grid заявили, что выполнено уже 95% строительных работ на территории страны.

При этом газ начнет циркулировать между странами уже в 2022 году. Осталось завершить работы с оборудованием и проверить трубопровод.

Планируется, что министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис и уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский посетят место объединения газопроводов 22 октября, на границе двух государств.

Общая протяженность трубопровода составляет 508 километров, из них 342 км проложены в Польше, а остальные 165 км - в Литве.

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