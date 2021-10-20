Политика Кремль заговорил о новой встрече Путина с Байденом

2021-10-20 18:00

Первая встреча Путина с Байденом в качестве президента состоялась в июне. Новая может пройти до конца года.

Новая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться уже до конца года, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в среду, 20 октября.



"Во время недавней встречи Ушакова с Нуланд обсуждалось различные варианты, были достигнуты определенные понимания. После того как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем. В том или ином формате она вполне реальна до конца этого года", - сказал Песков.



Напомним, первая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве.