Политика Кремль заговорил о новой встрече Путина с Байденом

2021-10-20 18:00

 

Первая встреча Путина с Байденом в качестве президента состоялась в июне. Новая может пройти до конца года.
Новая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться уже до конца года, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в среду, 20 октября.

"Во время недавней встречи Ушакова с Нуланд обсуждалось различные варианты, были достигнуты определенные понимания. После того как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем. В том или ином формате она вполне реальна до конца этого года", - сказал Песков.

Напомним, первая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве.

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Политика

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"Крым - это Украина". Британия осудила российскую перепись населения 2021-10-19 20:55