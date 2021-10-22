Политика Экс-президент США Трамп анонсировал запуск собственной соцсети - TRUTH Social

2021-10-22 10:13

Экс-президент США Дональд Трамп анонсировал запуск собственной социальной сети под названием TRUTH Social. Об этом со ссылкой на пресс-релиз сообщает Fox News .

"Я создал TRUTH Social и TMTG (компанию Trump Media & Technology Group), чтобы противостоять тирании технологических гигантов", - сказал он.

Как утверждает Трамп, сейчас в соцсетях присутствуют "очень много талибов", а "любимого американского президента (Трамп имеет в виду себя) заставили замолчать".

Бета-версия приложения начнет работать уже в ноябре, но запуск полноценного приложения запланирован в первом квартале 2022 года.