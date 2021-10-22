Политика Киев сделал первый серьезный шаг в противостоянии запуску газопровода Северный поток-2

2021-10-22 08:26

Оператор ГТС Украины подал заявку немецкому регулятору на участие в процедуре сертификации российского газопровода Северный поток-2. 

"Мы последовательно продолжаем противостояние геополитическому проекту Северный поток-2, который несет риски национальной безопасности Украины, нарушает права и коммерческие интересы непосредственно ОГТСУ, разрушает европейскую энергетическую архитектуру, противоречит принципам энергетической солидарности ЕС и угрожает безопасности поставок газа в Европу", - написал глава ОГТСУ Сергей Макогон в Facebook.

По его словам, введение в эксплуатацию СП-2 "усилит доминирующую позицию Газпрома".

"Оба "северных потока" являются избыточными мощностями, цель которых - вытеснить с энергорынка мощную украинскую ГТС, как альтернативный маршрут поставки газа в Европу, и сосредоточить основную часть транзита в узком коридоре Балтийского моря", - отметил он.

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