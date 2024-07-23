Мир Азербайджан предложил Евросоюзу поставлять газ в Европу через украинскую ГТС

2024-07-23 12:27

Азербайджан предложил Украине и Евросоюзу поставлять природный газ в Европу через украинскую газотранспортную систему на фоне истечения срока контракта с рф. Об этом сообщило информагентство Bloomberg.

Переговоры с Украиной и ЕС продолжаются, и все стороны, похоже, заинтересованы в продлении поставок, отмечает СМИ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что добыча газа в его стране будет расти благодаря новым и существующим проектам на Каспии.

В 2022 году Баку подписало меморандум о взаимопонимании с Европейской комиссией, чтобы удвоить экспорт газа в Европу до 20 млрд кубометров к 2027 году. По словам Алиева, его страна "двигается к этой цели".

В этом году экспорт в Европу увеличится почти до 13 миллиардов кубометров с 11,8 миллиардов кубометров в 2023 году и 8 миллиардов кубометров в 2021 году.