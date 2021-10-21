Политика Закрытие границ ЕС: эксперт рассказал, с помощью какого документа украинцы смогут ездить в Европу

2021-10-21 17:20

 

Европа может ужесточить правила въезда для украинцев, однако полностью для граждан нашей страны не закроется.

Об этом говорит зампред Комитета по туризму Торгово-промышленной палаты Украины Владимир Царук.

"Полное закрытие границ? Вряд ли до этого дойдет. Сейчас авиакомпании возобновили рейсы по ЕС и увеличивают их количество. Они не будут снимать рейсы и возить "воздух", ведь это экономически невыгодно. Будет ужесточение правил въезда, но совсем от украинцев Европа не закроется", - объясняет эксперт.

Часть стран Европы пускает к себе даже туристов из "красной зоны", если они предоставят необходимые документы - самый распространенный - ковид-сертификат, однако в некоторых странах есть и дополнительные условия.

"Молдова и Грузия в "красной зоне" (хотя не так давно еще были в "зеленой", - "Апостроф") и их граждан пускают с дополнительными ПЦР-тестами", - добавляет Владимир Царук.

Таким образом, вакцина дает пропуск в Европейский Союз даже после исключения из "зеленой зоны".

"Те подходы, которые есть в Европе по путешествиям, предполагают наличие вакцинации у туристов. Все надеются, что вакцинированные люди будут иметь возможность путешествовать. Границы не планируется закрывать ни в Украине, ни в странах ЕС", - говорит "Апострофу" председатель Всеукраинской ассоциации туристических операторов Украины Игорь Голубаха.

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