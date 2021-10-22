Политика В НАТО утвердили новый план реагирования на любые вооруженные конфликты

2021-10-22 17:29

Министры обороны стран НАТО поддержали "план ответов на любые конфликты", пишет Интерфакс-Украина.

"Сегодня министры поддержали план защиты нашего альянса от кризисов и конфликтов для того, чтобы быть уверенными в том, что соответствующие силы находятся в нужном месте в нужное время для того, чтобы защитить миллионы людей от какой-либо угрозы", - сообщил на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, что главы оборонных ведомств согласились, что альянс должен делать усилия, чтобы не утратить превосходство в технологиях над потенциальными противниками.

"План включает существенное укрепление нашей противовоздушной и противоракетной обороны, усиление неядерных оборонительных возможностей, используя истребители пятого поколения, адаптацию наших учений и разведки. Также речь идет о повышении готовности нашего ядерного сдерживания", - добавил генсек НАТО.

При этом генсек альянса в очередной раз отметил, что НАТО не собирается отражать "дестабилизирующую деятельность России" и не намерена "развертывать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе".

Столтенберг подчеркнул, что Альянс нарастил свое присутствие в Черноморском регионе и сейчас "продолжает изучать возможности для быстрой переброски подкреплений в случае необходимости".

По его словам, такие действия были вынужденным шагом в ответ на оккупацию Крымского полуострова и агрессивное поведение России в Черном море.

"Мы нарастили присутствие в Черноморском регионе, в море, воздухе и на суше в ответ на агрессивные действия России. Мы также изучаем возможности для быстрой переброски подкреплений в регион в случае необходимости", - отметил генсек альянса, которого цитирует пресс-служба НАТО в Twitter.

Напомним, министры обороны 30 стран НАТО проводят 21 и 22 октября встречу в Брюсселе, на которой будут приняты решения, направленные на то, чтобы укрепить безопасность стран Запада в изменившемся мире и заложить основу для предстоящего в июне будущего года саммита в Мадриде.