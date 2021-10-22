Политика Из-за ошибки в санкционных списках СНБО было уволено руководство целого Департамента Нацполиции

2021-10-22 15:15

За ошибки в составлении санкционных списков СНБО уволено руководство Департамента стратегических расследований Нацполиции. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 22 октября, сообщил глава МВД Денис Монастырский.

Он пояснил, что в списках были технические ошибки - неверные буквы в фамилиях или числа в датах рождения. Всего зафиксировано 108 таких исправлений.

При этом из санкционных списков никого не исключили. По словам главы МВД, в основном это криминальные авторитеты.

"Относительно ответственности - была проведена служебная проверка, служебное расследование, в результате этого был уволен целый ряд лиц из Национальной полиции, в частности, руководство Департамента стратегических расследований", - сообщил Монастырский.

Ранее глава СНБО Алексей Данилов признал ошибки в санкционном списке в отношении 108 человек и заверил, что они уже исправлены.

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