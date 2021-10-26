Политика Давид Арахамия подтвердил, что ошибки в санкционных списках СНБО продавали по 300 тыс долларов

2021-10-26 13:12

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявляет, что места в санкционных списках СНБО продавали за сотни тысяч долларов. Такое заявление он сделал в эфире канала Украина 24.

По словам нардепа, ошибкам МВД о включении 108 человек в санкционный список СНБО есть объяснение.

"Уже приходят разного рода люди, которые говорят, что к ним приходили коррумпированные сотрудники правоохранительных органов и предлагали от 100 до 300 тыс. долларов за мзду. Допустить ошибку, чтобы они могли спокойно перемещаться за границу", - заявил Арахамия.

По его словам, данный список "попродавали" и назвал это "правдой жизни". "Случайных ошибок, мне кажется, там не было вообще", - добавил нардеп.

Ранее глава СНБО Алексей Данилов признал ошибки в санкционном списке в отношении 108 человек и заверил, что они уже исправлены.

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