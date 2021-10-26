Политика Зависит от Лаврова: Кулеба рассказал, когда пройдет нормандская встреча министров

2021-10-26 18:40

Нормандская встреча на уровне министров состоится после того, как на нее согласится министр иностранных дел России Сергей Лавров. Главы МИД Украины, Германии и Франции готовы в ней участвовать.

Об этом в ответ на вопрос РБК-Украина в Twitter заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Встреча министров будет тогда, когда Сергей Лавров согласится принять в ней участие. Мы с Хайко Маасом и Жаном-Ивом Ле Дрианом готовы", - отметил он.

Напомним, ранее Лавров заявил, что Кулеба "передергивал" факты, когда объявил об обещании президента России Владимира Путина созвать встречу министров иностранных дел стран нормандского формата.

Украинский министр в свою очередь назвал слова Лаврова слабым оправданиям, поскольку в результате таких заявлений словам Москвы больше никто не верит.

Отметим, лидеры "нормандской четверки" договорились провести саммит на уровне министров.