Политика Минэкономики Германии одобрило сертификацию российского газопровода Северный поток-2

2021-10-27 14:00

Эксперты Минэкономики Германии заявили, что сертификация российского газопровода Северный поток-2 не угрожает безопасности газоснабжения ФРГ и Евросоюза.

К таким выводам в Минэкономики пришли по результатам анализа надежности газовых поставок, которые были переданы Федеральному ведомству по сетям (немецкому регулятору).

"Минэкономики завершило анализ последствий процесса сертификации Северного потока-2 для безопасности снабжения и сегодня передало его в Федеральное сетевое агентство. Министерство экономики и энергетики приходит в своей оценке к выводу, что выдача сертификата не угрожает безопасности газоснабжения ФРГ и ЕС", - говорится в заявлении ведомства.

При формировании заключения власти Германии проводили консультации с соседними странами ЕС: Эстонией, Италией, Латвией, Литвой, Австрией, Польшей, Словакией, Чехией и Венгрией.

В министерстве также напомнили, что Федеральное сетевое агентство теперь продолжит процедуру сертификации российского газопровода и изучит дальнейшие необходимые с правовой точки зрения условия и что сам процесс, согласно законодательству, занимает 4 месяца (сертификация была начата 8 сентября).