Мир Объявлены результаты местных выборов в Грузии: кто побеждает

2021-10-31 13:30

 

Центральная избирательная комиссия Грузии подсчитала результаты местных выборов. Победу в 19 из 20 муниципалитетов одержали кандидаты правящей партии "Грузинская мечта".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт ЦИК.

В Тбилиси во втором туре выборов мэра после подсчета 96,2% бюллетеней лидирует кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, который набрал 55,5% голосов. Кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Никанор Мелия набрал в столице Грузии 44,5% голосов.

"Грузинская мечта" опередила соперников в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти и Рустави.

В единственном Цаленджихском муниципалитете на западе Грузии победу в выборах одержал кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Гиоргий Харчилава.

Отметим, лидеры ЕНД заявили, что не признают результатов второго тура местных выборов, поскольку их якобы сфальсифицировали власти.

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