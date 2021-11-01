В России суд ликвидировал организацию «Просвіта»: реакция МИД Украины

В России Артемовский суд Приморского края принял решения ликвидировать некоммерческую организацию «Дальневосточный украинский духовно культурно-просветительский центр «Просвіта», который находится в городе Владивосток.
В МИД Украины назвали это решение наступлением российских властей на права украинского национального меньшинства на территории Российской Федерации.
«Решения о принудительном прекращении деятельности центра «Просвіта» и других ячеек украинской культуры в РФ ярко иллюстрируют истинное «российское гостеприимство» для тех граждан других стран, родство с которыми российские власти продолжают так отчаянно доказывать, поощряя приобретение российского гражданства. Власти РФ не только не демонстрируют намерения защищать права украинцев России, но и всячески ограничивают возможности участия в процессе принятия решений по вопросам, касающимся их, препятствуя любым попыткам их самоорганизации», — говорится в сообщении.
В министерстве иностранных дел напомнили, что в течении 10 лет в РФ ликвидировали:
Федеральную национально-культурную автономию украинцев России;
Объединение украинцев России;
Сибирский центр украинской культуры «Серый Клин».
Также в Москве уничтожили «Библиотеку украинской литературы, а «Всемирный конгресс укранцев» признали – нежелательной организацией.
МИД Украины призвал мировое сообщество дать оценку нарушению прав украинцев на территории РФ, а России напомнили об обязательстве исполнять положения Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации.