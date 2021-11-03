Верховная Рада на заседании в среду, 3 ноября, начала рассмотрение кадровых вопросов в Кабмине.
Так, первым из пяти министров был уволен глава Минэкологии Роман Абрамовский. Его заявление об отставке поддержали 322 депутата.
На должность главы Минэкономики планируют назначить замминистра Руслана Стрельца.
Абрамовский подал в отставку еще 19 октября, но тогда его заявление не успели рассмотреть.
Также сегодня парламент намерен рассмотреть отставки глав Минреинтеграции Алексея Резникова, министра обороны Андрея Тарана, вице-премьера Олега Уруского и министра экономики Алексея Любченко.