Рада отправила в отставку министра обороны Андрея Тарана - его заменит ранее уволенный вице-премьер...

Сегодня Верховная Рада уволила с должности министра обороны Андрея Тарана. За отставку проголосовал 341 народный депутат.
Ожидается, что на его место будет назначен Алексей Резников, который накануне подал в отставку с должности вице-премьер-министр – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Сразу после голосования по отставке главы Минобороны спикер Рады Руслан Стефанчук закрыл сессионное заседание.
Напомним, Андрей Таран был назначен министром обороны в марте 2020 года, когда Кабмин Дениса Шмыгаля сменил правительство Алексея Гончарука.