Политика В “черный” список Минкульта попали еще более 30 российских актеров

2021-11-03 20:40

Еще 32 российских актера попали в ”черный" список Министерства культуры и информационной политики Украины, которые создают угрозу национальной безопасности. Список обнародовали в Минкульте.

Детали

Так, в "черном" списке отныне: Павел Богомолов, Илья Власов, Михаил Разинкин, Анастасия Бакланова, Роман Гусев, Константин Гапонов, Вячеслав Земляной, Максим Шпаковский, Андрей Фомин, Илья Домбровский, Юрий Котов, Людмила Яковлева, Игорь Лучинак, Екатерина Федченко, Екатерина Насонова, Андрей Пензин, Владимир Миллер, Александр Романов, Усэйн Дегерменджи, Александр Классен, Андрей Скабар, Сергей Воробьев, Валентин Томусяк, Александр Загляєв, Роман Никифоров, Дмитрий Чудин, Александр Лапшов, Александр Марушев, Егор Попов, Евгений Кузьмин и Михаил Грищенко.

С учетом дополнений в список в настоящее время включено 258 человек.

Контекст

Еще в 2017 году Минкульт начал публиковать перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

В сентябре этого года Минкульт внес в “черный список" российского рэп-исполнителя Алишера Валеева, известного как “Моргенштерн”.

В июне по поручению СБУ Минкульт включил русского артиста Филиппа Киркорова в список. Однако, уже впоследствии его фамилию удалили из списка.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет МКИП на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

21 октября Министерство культуры и информационной политики Украины внесло еще 14 российских актеров в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.