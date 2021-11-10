Политика Премьер-министр Польши обвинил Путина в миграционном кризисе на границе в Беларусью

2021-11-10 12:11

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Путина в организации нападения на границу.

Об этом Матеуш Моравецкий заявил на экстренном заседании парламента, пишет Радио Свобода.

"У этого нападения, которое совершает Лукашенко, есть свой организатор в Москве, им является президент Путин", — заявил Матеуш Моравецкий.

Напомним, уже вторые сутки несколько тысяч нелегальных мигрантов, которые хотели попасть через Беларусь в ЕС, находятся близ границы с Польшей. Периодически они большими группами пытаются прорваться на территорию ЕС.

Польша из-за этого на неопределенное время закрыла пограничный переход с Беларусью в пункте пропуска «Кузница». Напомним, накануне 500 беженцев были переброшены пограничниками Беларуси ближе к Литве с польской границы, где несколько тысяч мигрантов пытались прорваться недалеко от села Кузницы.