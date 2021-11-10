Политика На СНБО обсудили миграционный кризис и энергетику

2021-11-10 17:40

 

Данилов не стал рассказывать, что власти решили делать в случае появление проблемы с мигрантами на границе Беларуси.

На заседании СНБО в среду, 10 ноября, рассмотрели ряд вопросов, сообщил глава Совбеза Алексей Данилов.

Так, СНБО рассмотрел вопрос беженцев, которые находятся на границе Беларуси с Польшей и Литвой,.

"Алгоритм действий будет адекватным в соответствии с нашим законодательством, сил и средств будет более, чем достаточно. Как раз этот вопрос мы проговаривали", - сказал Данилов.

Это был первый вопрос, рассматривавшийся на СНБО в среду. "У нас произошли предварительные встречи с нашими разведчиками, нашими силовиками. Мы получили информацию. Вчера был доклад сделан президенту и после этого президент принял решение именно сегодня провести заседание, этот вопрос был номер один", - уточнил глава СНБО.

Также Данилов допустил использование силы теробороны. "Все, что необходимо, будет задействовано", - сказал он.
Также на заседании обсуждалась ситуация в энергетике.

"В случае необходимости, если будет продолжаться складывающаяся ситуация, мы не исключаем использования Российской Федерацией "энергетического терроризма" в отношении Украины, будут приняты соответствующие решения, быстро и жестко в интересах нашей страны", - заявил Данилов.

Кроме того, обсуждались вопросы по контрабандистам, "ворам в законе" и о процессе деолигархизации.

subscriber subscriber

Еще по теме

Миграционный кризис в ЕС: Меркель безуспешно пыталась решить вопрос звонком Путину

2021-11-10 14:21

Скандал с продажей мест в санкционных списках СНБО должен завершиться отставкой Данилова, - опрос

2021-11-05 18:32

Откровения Авакова о незаконных решениях СНБО относительно санкций: почему экс-министр МВД внезапно "прозрел"

2021-11-05 18:07

В СНБО озвучили жуткий прогноз по смертности от коронавируса на начало ноября

2021-10-29 14:12

Еще новости в разделе "Политика"

Беларусь пригрозила ответом на размещение войск НАТО у своих границ

2021-11-10 19:00

видео ГОТОВЬТЕСЬ К ЗАКРЫТИЮ ТЕЛЕГРАММ - секретарь Алексей Данилов заявил, что...

2021-11-10 17:45

На СНБО обсудили миграционный кризис и энергетику

2021-11-10 17:40

Миграционный кризис в ЕС: Меркель безуспешно пыталась решить вопрос звонком Путину

2021-11-10 14:21
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Беларусь пригрозила ответом на размещение войск НАТО у своих границ 2021-11-10 19:00
видео ГОТОВЬТЕСЬ К ЗАКРЫТИЮ ТЕЛЕГРАММ - секретарь Алексей Данилов заявил, что... 2021-11-10 17:45
На СНБО обсудили миграционный кризис и энергетику 2021-11-10 17:40
Миграционный кризис в ЕС: Меркель безуспешно пыталась решить вопрос звонком Путину 2021-11-10 14:21