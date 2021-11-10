На СНБО обсудили миграционный кризис и энергетику

Данилов не стал рассказывать, что власти решили делать в случае появление проблемы с мигрантами на границе Беларуси.
На заседании СНБО в среду, 10 ноября, рассмотрели ряд вопросов, сообщил глава Совбеза Алексей Данилов.
Так, СНБО рассмотрел вопрос беженцев, которые находятся на границе Беларуси с Польшей и Литвой,.
"Алгоритм действий будет адекватным в соответствии с нашим законодательством, сил и средств будет более, чем достаточно. Как раз этот вопрос мы проговаривали", - сказал Данилов.
Это был первый вопрос, рассматривавшийся на СНБО в среду. "У нас произошли предварительные встречи с нашими разведчиками, нашими силовиками. Мы получили информацию. Вчера был доклад сделан президенту и после этого президент принял решение именно сегодня провести заседание, этот вопрос был номер один", - уточнил глава СНБО.
Также Данилов допустил использование силы теробороны. "Все, что необходимо, будет задействовано", - сказал он.
Также на заседании обсуждалась ситуация в энергетике.
"В случае необходимости, если будет продолжаться складывающаяся ситуация, мы не исключаем использования Российской Федерацией "энергетического терроризма" в отношении Украины, будут приняты соответствующие решения, быстро и жестко в интересах нашей страны", - заявил Данилов.
Кроме того, обсуждались вопросы по контрабандистам, "ворам в законе" и о процессе деолигархизации.