Политика Глава МИД Беларуси назвал Крым российским: реакция МИД Украины

2021-11-10 20:40

В среду, 10 ноября, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей дал интервью для русского издания «РИА Новости» , где назвал полуостров Крым частью России, после чего этот фрагмент опубликовали на официальной страннице МИД Белоруссии в Twitter.

«Позиция Беларуси по Крыму остаётся такой, какой была. Мы понимаем реальности, что Крым является сейчас российской территорией», — сказал глава белорусского МИД.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили изданию «Буквы», что официально Белоруссия поддерживает суверенитет и территориальную целостность страны в ее международнопринятых границах. Но смена позиции Белоруссии по поводу Крыма повлияет на двухсторонние отношения.

«Смена подхода Беларуси для де-юре признания полуострова Крым территорией России приведет к неисправимым последствиям для украинско-белорусских отношений. Надеемся, что в Минске отдают себе отчет в этом аспекте и не будут допускать шагов вопреки нормам международного права», — сообщили в ведомстве.