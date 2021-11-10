Политика Суд в Тбилиси отменил арест Михеилу Саакашвили

2021-11-10 21:40

 

Бывшему президенту Грузии отменили арест по делу о разгоне митинга в ноябре 2007-го. В отношении двух фигурантов дела суд оставил меру пресечения в силе

Тбилисский городской суд в Грузии не увидел оснований для продолжения меры пресечения о заочном аресте бывшего призедента страны Михеила Саакашвили.

Об этом сообщило информационное агентство "Интерфакс".

Вместе с тем, в отношении двух других фигурантов – экс-генпрокурора Зураба Адеишвили и бывшего министра обороны Давида Кезерашвили – которые, к тому же, находятся в розыске, мера пресечения о заочном аресте была сохранена.

Чиновников обвиняют в разгоне митинга 7 нобря 2007-го года, вторжении в офис телекомпании «Имеди» и присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до восьми лет.

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Политика

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