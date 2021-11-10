Суд в Тбилиси отменил арест Михеилу Саакашвили

Бывшему президенту Грузии отменили арест по делу о разгоне митинга в ноябре 2007-го. В отношении двух фигурантов дела суд оставил меру пресечения в силе
Тбилисский городской суд в Грузии не увидел оснований для продолжения меры пресечения о заочном аресте бывшего призедента страны Михеила Саакашвили.
Об этом сообщило информационное агентство "Интерфакс".
Вместе с тем, в отношении двух других фигурантов – экс-генпрокурора Зураба Адеишвили и бывшего министра обороны Давида Кезерашвили – которые, к тому же, находятся в розыске, мера пресечения о заочном аресте была сохранена.
Чиновников обвиняют в разгоне митинга 7 нобря 2007-го года, вторжении в офис телекомпании «Имеди» и присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы до восьми лет.