Политика МИД Польши заявил, что застрявшие на белорусской границе люди не получат статус беженцев

2021-11-12 18:30

Польша не считает людей, застрявших на белорусско-польской границе, беженцами.

Как заявил СМИ пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина, чтобы рассчитывать на получение статуса беженца, мигранты должны были попасть в Польшу напрямую из кризисных регионов.

"Проблема в том, что они все легально приехали в Беларусь, получили визы туристические от белорусского закона, и это значит, что они переходят в Евросоюз из безопасного государства. Это очень важная форма. Если бы они пришли из стран, где небезопасные события происходят, они могли бы получить этот законный документ. Незаконно, чтобы туристы перешли незаконно границу и получили статус беженцев", - подчеркнул представитель польского внешнеполитического ведомства.

Ясина категорично заявил, что Польша ни при каких условиях не пустит мигрантов с польско-белорусской границы на свою территорию. "По международному закону мы все, что можем делать, - это смотреть и предлагать белорусам нашу гуманитарную помощь", - отметил он.

Ранее и.о. канцлера Германии Ангела Меркель призвала найти гуманное решение проблемы со стремящимися в ЕС мигрантами из Беларуси. При этом, указала глава действующего правительства ФРГ, Евросоюз должен иметь возможность "защищать свои внешние границы". В состоявшемся телефонном разговоре с Путиным она попросила оказать воздействие на белорусского правителя Александра Лукашенко в связи с возникшей ситуацией. Хозяин кремля лишь посоветовал европейским лидерам договариваться напрямую с Лукашенко.