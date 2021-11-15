Политика Режим чрезвычайного положения грозит пяти областям, в МВД назвали причину: "В случае..."

2021-11-15 16:40

В случае реального обострения на границе с Беларусью, где сейчас массово собираются мигранты, которые пытаются попасть в Западную Европу, Украина введет чрезвычайное положение в своих приграничных областях.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский на брифинге. В ведомстве готовы усилить Пограничную службу, Нацгвардию и Нацполицию для охраны порядка в приграничной зоне. При этом отдельно отмечается, что бойцов ВСУ не будут перебрасывать с восточных и южных регионов для охраны границы.

В МВД добавили, что прорабатывают разные сценарии действия на случай обострения ситуации, в том числе и возможность введения чрезвычайного положения.

Также в ведомстве отметили, что главной стратегической целью на ближайшие два года видят строительство государственной границы Украины. На этот проект планируется выделение средств из госбюджета в 2022 году.

Напомним, что сейчас на границе Беларуси с Польшей сохраняется напряженная ситуация. В последние недели Минск активно завлекал нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии и стран Африки, обещая им возможность переправы через границу Литвы, Латвии и Польши в Западную Европы. Страны ЕС отказываются принимать мигрантов, а пограничная служба Беларуси способствует обострению ситуации на границе.

По последним данным, в Беларуси собралось уже около 16 тысяч мигрантов. С этой страной граничат пять областей Украины: Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская и Черниговская.