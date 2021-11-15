Политика Мигранты прибывают и жгут костры: свежие фото и видео с КПП на границе Беларуси с Польшей

2021-11-15 21:00

 

Мигранты продолжают прибывать на границу Польши и Республики Беларусь. Они ставят палатки возле КПП Брузги-Кузница, жгут костры и греются, как могут.

Тем временем польская полиция заявляет о полной готовности к любым возможным сценариям дальнейшего развития событий, - сообщает в Twitterпресс-служба полиции Подляского воеводства.

Как сообщает пресс-служба Польской полиции, силовики белорусского режима следят за тем, чтобы мигранты не могли вернуться вглубь Беларуси. Такая возможность не предоставляется даже тем, кто хочет вернуться в Минск и улететь в свою страну.

По данным польской пограничной службы, на пункте пропуска Брузги собралось около 3500 мигрантов. Они ставят палатки и разжигают костры. Кажется, приходит все больше и больше людей. Они застряли там, не могут никуда двигаться.

Полный контекст того, что происходит в Кузнице-Брузги, видно на видео-ролике, который снят с борта вертолета. На блокпосту можно увидеть большую толпу, рядом горящие костры и более мелкие группы мигрантов. Так же видна припаркованная белорусская военная техника, а чуть дальше - заброшенный лагерь.

 

 

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