Политика Миграционный кризис: Зеленский и глава Евросовета договорились координировать действия

2021-11-16 15:15

Владимир Зеленский и глава Евросовета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора подняли вопрос о ситуации с мигрантами на границе Евросоюза и Беларуси. 

"Обсудили с Шарлем Мишелем ситуацию на границе Европейского Союза и Беларуси и другие вызовы безопасности в регионе. Договорились координировать дальнейшие шаги", - указано в Twitter главы государства

Стороны условились действовать сообща против гибридных атак.

Напомним, накануне около 3,5 тысячи мигрантов покинули стихийный лагерь на границе Беларуси с Польшей и разбили новый лагерь у погранперехода Брузги. К вечеру несколько сотен нелегалов попытались прорваться через границу, забрасывая камнями польских силовиков.

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