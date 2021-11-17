Политика Нафтогаз Украины примет участие в процедуре сертификации Северного потока-2

2021-11-17 08:26

Нафтогаз Украины примет участие в процедуре сертификации Северного потока-2. Об этом заявил глава компании Юрий Витренко.

"Нафтогаз примет участие в процедуре сертификации оператора Северного потока-2! Такое решение принял немецкий регулятор BNetzA. Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству", - написал Витренко в Facebook.

Немецкий регулятор допустил к сертификации СП-2 и Оператора ГТС Украины, информирует пресс-служба компании. Как решил регулятор, "Оператор ГТС Украины имеет особое понимание последствий, которые могут иметь использование различных транзитных маршрутов из России".

Напомним, вчера немецкий регулятор сообщил, что остановил сертификацию СП-2 до тех пор, пока компания-оператор не будет зарегистрирована в Германии.

Глава Нафтогаза прокомментировал данную информацию, заявив, что далеко все не столь однозначно - "Газпром прибегает к юридическим трюкам".

"Газпром заявил немецкому регулятору о намерениях создать дочернюю компанию в Германии, которая будет вроде бы независимым оператором трубопровода Северный поток-2, причем только той его части, которая расположена на территории Германии. Это насмешка над европейскими правилами. Это не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства по сертификации газопроводов", - написал Витренко в соцсети.

Он призвал "не оставить без внимания эти трюки Газпрома".

"В частности, мы призываем правительство США наложить предусмотренные законодательством США санкции на оператора Северного потока-2, о создании которого заявляет Газпром. Эти новые санкции должны действовать по крайней мере, пока РФ не перестанет использовать газ как оружие и начнет действовать в соответствии с европейскими правилами", - обратился к США Витренко.