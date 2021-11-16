Сегодня группа мигрантов из около 100 человек пыталась силой пересечь польскую границу вблизи города Дубиче-Церкевне.
Как сообщили в Госпогранслужбе Польши, мигранты ослепляли лазером военных, разбили окно в офицерской машине. Вторая попытка "прорыва" границы с участием 50 мигрантов произошла возле города Черемча. Мигранты бросали ветки, камни, бревна. Один солдат получил удар по голове в результате попадания камня.
"Несмотря на то, что он был в шлеме его голова была порезана", - говорится в сообщении.
Также на польско-белорусской границе возле пограничного пункта пропуска Кузница сегодня мигранты предприняли попытку прорыва в Польшу.
Мигранты с палками и камнями бросились к забору на польской стороне, пытаясь его сломать, польские силовики применили газ и водомет.