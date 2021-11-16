Политика видео Большие группы мигрантов пытаются прорвать белорусско-польскую границу - поляки применили газ и водометы

2021-11-16 14:41

Сегодня группа мигрантов из около 100 человек пыталась силой пересечь польскую границу вблизи города Дубиче-Церкевне.

Как сообщили в Госпогранслужбе Польши, мигранты ослепляли лазером военных, разбили окно в офицерской машине. Вторая попытка "прорыва" границы с участием 50 мигрантов произошла возле города Черемча. Мигранты бросали ветки, камни, бревна. Один солдат получил удар по голове в результате попадания камня.

"Несмотря на то, что он был в шлеме его голова была порезана", - говорится в сообщении.

Также на польско-белорусской границе возле пограничного пункта пропуска Кузница сегодня мигранты предприняли попытку прорыва в Польшу.

Мигранты с палками и камнями бросились к забору на польской стороне, пытаясь его сломать, польские силовики применили газ и водомет. 

 

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Мигранты прибывают и жгут костры: свежие фото и видео с КПП на границе Беларуси с Польшей

2021-11-15 21:00

фото Мигранты массово покидают лагерь на границе Беларуси с Польшей - что творится на пункте пропуска Брузги

2021-11-15 15:46

Украинские пограничники задержали группу нелегалов около границы с Польшей

2021-11-15 14:45

МИД Польши заявил, что застрявшие на белорусской границе люди не получат статус беженцев

2021-11-12 18:30

Еще новости в разделе "Политика"

Миграционный кризис: Зеленский и глава Евросовета договорились координировать действия

2021-11-16 15:15

видео Большие группы мигрантов пытаются прорвать белорусско-польскую границу - поляки применили газ и водометы

2021-11-16 14:41

"Нафтогаз" будет участвовать в сертификации "Северного потока-2

2021-11-15 21:40

Действуют бесчеловечно: для Беларуси и России придумали наказание из-за ситуации с мигрантами

2021-11-15 21:20
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Миграционный кризис: Зеленский и глава Евросовета договорились координировать действия 2021-11-16 15:15
видео Большие группы мигрантов пытаются прорвать белорусско-польскую границу - поляки применили газ и водометы 2021-11-16 14:41
"Нафтогаз" будет участвовать в сертификации "Северного потока-2 2021-11-15 21:40
Действуют бесчеловечно: для Беларуси и России придумали наказание из-за ситуации с мигрантами 2021-11-15 21:20