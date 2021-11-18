Политика Основная угроза исходит не от мигрантов, которые рвутся через белорусскую границу, - глава МИД Украины

2021-11-18 09:40

Государственную границу между Украиной и Беларусью необходимо срочно укреплять, поскольку миграционный кризис несет серьезную угрозу, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире ТВ.

По его словам, мигрантский кризис менее опасен тем, что нелегалы попадут в страну.

"Их все равно можно задержать и вернуть туда, откуда они пришли. Но сам факт использования границы для нелегального, такого тайного пересечения... Сегодня им могут воспользоваться мигранты, а завтра – диверсионные группы", – сказал Кулеба.

По его мнению, диверсанты могут проникнуть в Украину по российскому приказу из Беларуси для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране, устроить террористические акты.

По словам министра, именно по этим причинам президент Владимир Зеленский принял решение немедленно мобилизовать военных, чтобы укрепить границы.

"Мы работаем с партнерами. Прежде всего, в Люблинском треугольнике – с Польшей и Литвой, которые также граничат с Беларусью. Для того, чтобы координировать усилия и совместно противодействовать этой спецоперации Путина и Лукашенко", – заявил он.

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