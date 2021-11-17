Политика Штрафы за уклонение от уплаты налогов увеличились вдвое

2021-11-17 20:40

На сегодняшнем заседании Верховной Рады было решено ужесточить уголовную ответственность за умышленное уклонения от уплаты налогов и сборов. После того как этот документ подпишет Зеленский размеры штрафов составят 85—170 тысяч гривен.

Об этом передает издание Бабель.

Стоить напомнит, что ранее ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей) УК Украины предусматривала штрафы в размере 51—85 тысяч гривен.

В случаях, когда «уклонение от уплаты налогов происходило по предварительному сговору или в крупных размерах», штрафы составят 170—255 тысяч гривен.

Граждане, которые уклоняться от уплаты налогов, смогут избежать уголовной ответственности, если полностью выплатит задолженность и возместит пеню.

В целом Верховная Рада Украины приняла законопроект № 3959−1 с поправками в административное и уголовное законодательство относительно Бюро экономической безопасности. Этот закон будет определять какие преступления будет расследовать новое БЭБ.

«В целом главная задача БЭБ — предотвращать и противодействовать уголовным правонарушениям в области экономики и финансов государства. Бюро, в частности, будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушение закона в обороте средств тех или иных бизнес или государственных структур», — идется в сообщении.