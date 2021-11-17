Политика Германия перенесла сертификацию СП-2

2021-11-17 21:00

В Берлине заявили, что оператор газопровода должен зарегистрироваться в соответствии с немецким законодательством. Срок сертификации проекта может быть перенесён на март

Из-за решения немецкого регулятора о сертификации газопровода "Северный поток-2" срок выдачи разрешения может быть отодвинут до марта.

Об этом, со ссылкой на сосбственный источник в правительстве Германии, сообщило информационное агентство Reuters.

"Я ожидаю, что запуск "Северного потока-2" может быть отложен до марта 2022 года", - рассказал источник журналистов в немецком правительстве.

В частности, оператору газопровода придётся создать ООО, в соответствии с законодательством Германии. Наличие дочерней компании должно продемонстрировать независимость от материнской. Только тогда процесс сертификации возобновится.

Источник утверждает, что "Газпром" согласился пойти на такой шаг.