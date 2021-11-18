Политика Беларусь перекрыла ветку нефтепровода "Дружба", которая ведет в Польшу

2021-11-18 11:11

Беларусь перекрыла ветку нефтепровода "Дружба", которая ведет в Польшу. Причиной якобы стал "внеплановый ремонт", заявил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

Ремонтные работы рассчитаны на три дня.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поступление российской нефти в Европу. Труба берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Беларусь, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.

"Со вчерашнего дня "Гомельтранснефть" начал внеплановый ремонт на одной из веток магистрального нефтепровода "Дружба", ограничив прокачку в направлении Адамовой Заставы (Польша) ориентировочно на трое суток, при этом плановое задание месяца не пересматривается", — сообщил Демин.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Минск может перекрыть газопровод Ямал-Европа если Евросоюз пойдет на новые санкции, а Польша решит закрыть границу с Беларусью из-за скопления мигрантов. В Кремле жестко на это отреагировали, Путин заявил, что такой шаг со стороны Беларуси будет означать нарушение транзитного контракта и усложнит взаимоотношения стран.