Политика Официальная Варшава поставила ультиматум Лукашенко - времени дали всего до 21 ноября

2021-11-19 08:26

Официальная Варшава предупредила Беларусь, что закроет железнодорожный пункт пропуска в Кузнице, если ситуация с мигрантами не будет урегулирована до 21 ноября. 

"Польская сторона ожидает стабилизации ситуации, связанной с пребыванием нелегальных мигрантов возле пограничного перехода в Кузнице к воскресенью, 21 ноября этого года", - сообщает МВД Польши 

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский поручил главному коменданту пограничной службы обратиться к председателю Госпогранкомитета Беларуси генералу Анатолию Лаппо с соответствующим письмом. Если ответа на это обращение не будет,Польша приостановит работу железнодорожного пограничного перехода.

Напомним, что ранее мигранты разбили новый лагерь возле КПП Брузги. Всего возле польской границы остаются около тысячи человек, а остальных увезли белорусские силовики.

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