Политика После переговоров президентом Польши Макрон потребовал усилить давление на Лукашенко

2021-11-19 13:11

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонные переговоры с главой Польши Анджеем Дудой и премьер-министром страны Матеушом Моравецким. Французский лидер выразил поддержку Варшаве в миграционном кризисе, сообщает France-Presse.

"Президент республики подтвердил необходимость того, чтобы Европа продолжила оказывать давление на Александра Лукашенко, чтобы положить конец этой инструментализации, которая подвергает опасности многих людей", - сказано в сообщении.

Кроме этого, Макрон обратился с призывом к европейским странам продолжить работу с отдельными странами и авиакомпаниями, чтобы прекратить перемещения мигрантов и тех, "кто не имеет права на убежище".

Ситуация на границе Польши и Беларуси обострилась 8 ноября, когда туда организованной колонной прибыли мигранты, желающие попасть на территорию Евросоюза.

По заявлению польских властей, к 15 ноября в окрестностях закрытого погранперехода "Брузги" - "Кузница" с белорусской стороны оставались примерно 3,5 тыс. мигрантов, которые организовали лагерь и пытались проникнуть в Польшу группами.

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