Политика Данилов пояснил, зачем Россия стягивает войска к границе Украины

2021-11-22 17:00

 

Россия пытается поднять ставки для переговоров, считает секретарь СНБО

Секретарь Совета национальный безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о том, что Украина сможет дать адекватный ответ на возможную агрессию России.

Об этом он сказал в ходе Halifax International Security Forum, сообщает пресс-служба СНБО.

Украинская делегация и представители Конгресса США обсудили ситуацию с безопасностью в Украине, уделив особенное внимание вопросу сосредоточения россияких войск у границ Украины.

"Стягивая войска к украинской границе, Россия пытается максимально обострить ситуацию с безопасностью в регионе для поднятия ставок за столом будущих переговоров", - сказал Данилов на встрече с представителями Конгресса США.

По словам секретаря СНБО, недавние действия России, в частности, публикация Министром иностранных дел РФ чувствительных дипломатических документов в СМИ, испытание новейших систем противоракетной обороны на собственных спутниках "говорят о том, что никаких правил для них уже не существует".

Вместе с тем, подчеркнул Данилов, Украина не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ агрессору.

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