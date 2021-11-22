Политика Шмыгаль: Мы меняем стратегию обустройства границ

2021-11-22 22:00

 

В Украине намерены улучшить ситуацию с пунктами пропуска на границе и обустроить защитные заграждения.

С целью "навести порядок" на пунктах пропуска в Мининфраструктуры создают специальный департамент. В целом Украина меняет стратегию обустройства границ, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Радио Свобода, опубликованном на сайте правительства.

"Мы меняем стратегию обустройства наших границ. В Мининфраструктуре будет создан соответствующий департамент, который будет заниматься гражданской инфраструктурой на границе, чтобы мы наконец-то навели порядок на пунктах пропуска. Это также будет реализовываться в рамках программы Большая стройка", - отметил премьер.

Миграционный кризис на границах Беларуси с Литвой и Польшей он назвал гибридной атакой, вызванной Россией.

Премьер напомнил, что Кабмин выделил 21 млн грн. для укрепления украинской границы с Беларусью.

"21 млн грн - начальная сумма, которая будет использоваться для строительства специальных укрепляющих сооружений, а также для увеличения количества пограничных войск на соответствующих участках границы Украины. Средства к этой сумме будут прилагаться по мере необходимости", - отметил Шмыгаль.

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