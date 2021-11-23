Политика В Офисе президента новое назначение: кто получил должность

2021-11-23 18:00

 

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя руководителя Офиса президента. Им стал Ростислав Шурма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Назначить Шурму Ростислава Игоревича заместителем руководителя Офиса президента Украины", - говорится в подписанном главой государства указе.

На этой должности Шурма будет отвечать за экономический блок деятельности ОП.

"Среди приоритетных задач - подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности", - заявил Шурма.

Отметим, что Ростислав Шурма родился в 1983 году во Львове. В течение 15 лет работал в промышленности. С 2012 по 2019 год занимал должность гендиректора завода "Запорожсталь". Шурма также является членом наблюдательного совета концерна "Укроборонпром".

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