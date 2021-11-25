Политика Посольство США предупредило своих граждан о подозрительной военной активности РФ у границ Украины

2021-11-25 12:46

Посольство США в Украине предупредило американских граждан о необычной военной активности России возле границ Украины.

"Граждане США уведомляются о вызывающих обеспокоенность сообщениях о необычной военной активности России у границ Украины и в оккупированном Крыму. Рекомендации по путешествиям в Украину остаются на уровне 4 - не путешествовать в Крым из-за злоупотреблений со стороны российских оккупационных властей, в восточные части Донецкой и Луганской областей из-за вооруженного конфликта и в целом в Украину из-за COVID-19", -сообщает пресс-служба дипломатического представительства.

Посольство также напомнило американцам, что условия безопасности на границе могут измениться "по краткому уведомлению или без какого-либо уведомления".

Напомним, в Раде озвучили алгоритм в случае вторжения РФ. Если начнутся активные военные действия, депутаты должны быстро собраться и объявить ЧП или военное положение.