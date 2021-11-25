Политика Украина будет защищаться всеми средствами в случае вторжения РФ, - Кулеба

2021-11-25 19:20

 

В случае полномасштабного вторжения Российской Федерации украинская сторона будет защищаться всеми средствами, которые есть в наличии. Но на сегодня все усилиия направлены на сдерживание Москвы от агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел.

Сообщается, что сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на закрытой онлайн-дискуссии с экспертами ведущих французских аналитических центров в сфере внешней политики и журналистами ключевых французских изданий заявил, что все усилия Украины и партнеров направлены на сдерживание России от дальнейших агрессивных действий.

"В то же время он заверил: ни у кого не должно возникать сомнений, что в случае нового этапа полномасштабной агрессии РФ против нашего государства Украина будет защищаться всеми имеющимися средствами", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что новое нападение будет слишком дорого стоить России, и Киев работает над тем, чтобы президент РФ Владимир Путин понял это.

Он также заявил, что Украина сотрудничает с рядом стран в военно-технической сфере по поставкам оружия и оборудования, но не может разглашать детали.

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Политика

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