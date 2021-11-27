Политика Салливан и Ермак обсудили военных РФ возле Украины

2021-11-27 13:00

 

Собеседники выразили опасения из-за продолжающейся военной активности России возле украинской границы.

Глава Офиса президента Андрей Ермак и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре обсудили военную активность РФ вблизи Украины. Об этом сообщает Белый дом в пятницу, 26 ноября.

"Они обсудили общие опасения относительно продолжающейся военной активности России вблизи границы с Украиной и ее жесткие заявления в отношении Украины. Они согласились с тем, что всем странам следует прилагать дипломатические усилия по деэскалации напряженности", - заявили в Белом доме.

Напомним, что президент Владимир Зеленский ждет от Путина заявление о ненападении. Украинский президент заверил, что Украина не нападет на Россию, и хочет такое же заявление от Путина.

Также Зеленский рассказал об альтернативных форматах переговоров по Донбассу. Украинские власти привлекли США к мирному урегулированию ситуации на Донбассе, заявил Владимир Зеленский.

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