Политика Польша предупредила Украину о гибридных атаках из Беларуси

2021-11-29 19:20

По мнению главы польского МВД, остается вероятность атаки мигрантов на украинскую границу. Тактика нападений нелегалов изменилась

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский предупредил украинского коллегу Дениса Монастырского о возможных гибридных атаках на границе с Беларусью.

Об этом проинформировала пресс-служба украинского правоохранительного ведомства.

Каминский рассказал, что вероятность гибридной атаки на Украину со стороны Беларуси остается очень высокой. Глава МВД соседнего государства заверил в поддержке Варшавой территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Мы осознаем возможные сценарии дальнейшего развития событий, которые могут быть реализованы против Украины, чтобы подорвать стабильность нашего государства, распорошить его внимание и силы, а также, каким-то образом, ухудшить ее отношения с Польшей и ЕС", - отметил Денис Монастырский.

Главы ведомств обсудили ситуацию с мигрантами на польск0-белорусской границы, а также методы реагирования правоохранителей на провокации. Польский министр рассказал, что нелегалы поменяли тактику - теперь они атакуют в разных местах и небольшими группами.

Монастырский поблагодарил коллегу за поддержку, а также рассказал, как Украина укрепляет границу с Беларусью.