Политика В НАТО предупредили Россию от вторжения в Украину

2021-11-29 20:40

 

Генеральный секретарь Альянса пригрозил Москве политическими и экономическими последствиями. В НАТО заявили, что наблюдают высокую концентрацию войск возле украинской границы

Генеральный секретарь Организации североатлантического договора Йенс Столтенберг пригрозил Российской Федерации тяжёлыми политическими и экономическими последствиями в случае вторжения в Украину.

Об этом глава НАТО рассказал на совместной пресс-конференции с главой Латвии Эгилсом Левитсом.

"Любая будущая российская агрессия против Украины будет иметь высокую цену. Я вижу политические и экономические последствия для России", - заявил генеральный секретарь Альянса.

Столтенберг рассказал, что в Организации наблюдают высокую концентрацию войск у границы с Украиной уже во второй раз в этом году. В частности, в НАТО фиксируют тяжёлое вооружение, артиллерию, дроны и десятки тысяч военных.

При этом, отмечают в Альянсе, такая концентрация войск не была чем-то спровоцирована и может быть неправильно понята. Столтенберг призвал Россию снизить напряжённость в регионе.

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