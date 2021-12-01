Политика 2 декабря будут приняты новые санкции Евросоюза против властей Беларуси

2021-12-01 09:02

Пятый пакет ограничительных мер Евросоюза против властей Беларуси почти готов, блок планирует принять его 2 декабря.

"Подготовка пятого пакета санкций в отношении Белоруссии близится к завершению, и его планируется принять на этой неделе", - сообщила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс порталу ERR.

По ее словам, лица и предприятия, попавшие под ограничительные меры Брюсселя, будут раскрыты в день публикации документа.

"Преждевременное раскрытие этой информации может вызвать неоправданную путаницу. Это также позволит этим лицам быстро отреагировать и, например, реструктурировать активы или сделать что-то подобное", - объяснила Лийметс.

Напомним, новые санкции Евросоюза в отношении Беларуси, введенные из-за ситуации с мигрантами, будут наложены на 28 физических и юридических лиц.