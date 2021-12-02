Политика МИД Латвии призвал Евросоюз и НАТО послать четкий сигнал Путину, что угрожать Киеву не стоит

2021-12-02 09:40

В Риге глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал Евросоюз и НАТО послать четкий сигнал России о том, что усиление угрозы для суверенитета и целостности Украины повлечет за собой военный ответ стран Запада.

"Мы с госсекретарем говорили о текущей ситуации в Украине и вокруг Украины, и мы пришли к консенсусу, что наращивание российских войск и их перемещение вызывает серьезную обеспокоенность", - отметил Эдгарс Ринкевичс во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США.

Глава МИД Латвии подчеркнул, что "НАТО и Европейский Союз должны направить четкий сигнал и конкретно указать, в какой момент угрозы территориальной целостности и суверенитета Украины станут нашей политической и военной проблемой, и мы соответствующим образом отреагируем".

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