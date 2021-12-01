Политика В Москве придумали новую причину уклониться от переговоров по транзитному контракту с Украиной

2021-12-01 14:05

Условием переговоров о продление транзитного контракта с Украиной является наличие покупателей голубого топлива в ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается транзитных дел, то этот вопрос нужно адресовать Газпрому", - прокомментировал Песков заявление главы Нафтогаза Юрия Витренко, что РФ не хочет вести переговоры о новом контракте.

Он напомнил, что для того, чтобы отправить газ транзитом, нужно найти конечных покупателей в Европе.

"Пока Газпром не определится по этой линии, то, соответственно, обсуждение темы транзита стоит во вторую очередь. Сначала газ нужно продать", - сказал Песков.