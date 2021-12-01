Политика Блинкен: РФ составила план шагов против Украины

2021-12-01 19:00

В Вашингтоне уверены, что у России есть план по вторжению в Украину, но не знают, приняли ли решение о его реализации.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в среду, 1 декабря, заявил, что Россия подготовила планы агрессивных действий против Украины и пригрозил Москве жесткими санкциями, пишет Интерфакс.

"Мы глубоко обеспокоены свидетельствами того, что Россия составила планы значительных агрессивных шагов против Украины. Планы включают попытки дестабилизировать Украину изнутри, а также крупномасштабные военные операции", - заявил он.

По словам дипломата, подобный сценарий действий России наблюдался в 2014 году. "Они активизировали распространение дезинформации, изображая Украину агрессором, чтобы оправдать запланированные военные акции", - говорит Блинкен.

Он отметил, что в последнее время резко увеличилось количество пропаганды против Украины в социальных сетях - "до уровня, последний раз наблюдавшегося перед вторжением России на Украину в 2014 году".

Блинкен говорит, что не знает, приняли ли в Москве решение о вторжении в Украину, но, по его словам, уже задействованы средства, которые позволят такое решение быстро реализовать.

Глава Госдепа отметил, что Вашингтон предупреждал российскую сторону о готовности принимать меры в случае обострения кризиса с Украиной.

"Мы ясно дали понять, что если Россия в случае с Украиной продолжит идти по пути конфронтации, наша реакция будет решительной. В частности, речь пойдет о сильных экономических мерах, от которых мы в прошлом отказывались", - сказал он.

В США считают, что Москва и Киев должны урегулировать разногласия, используя Минские договоренности.

При этом он заявил, что страны НАТО должны быть готовы к любому развитию ситуации.

"Несмотря на неопределенность относительно намерений и временных рамок, мы должны быть готовы к любым мерам сдерживания, направленным на то, чтобы Россия изменила курс... Мы не знаем, принято ли решение о вторжении, но мы осведомлены о наращивании сил на случай, если такое решение будет принято", - отметил Блинкен.

"США активно обсуждают эту проблему с союзниками и партнерами, и напрямую с президентом Путиным", - добавил госсекретарь.

Кроме того, завтра на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Блинкен намерен призвать отвести российские войска от границы с Украиной, а также "прекратить дестабилизацию и провокации".

Украину глава Госдепа призывает сохранять сдержанность в данной ситуации.