Политика Союзники по НАТО ответят РФ в случае расширения агрессии против Украины

2021-12-01 19:20

 

Союзники по НАТО солидарны с Украиной и ответят России высоким уровнем воздействия и экономическими мерами в случае расширения агрессии.

Об этом сообщила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, передает Интерфакс-Украина.

"Не только США поддерживают вас в ваших стремлениях к мирному европейскому переходу, все союзники по НАТО солидарны с Украиной сегодня, и ясно дают понять, что мы решительны в поддержке вашей независимости, и мы также решительно отправляем сигнал Москве, что если она снова перейдет к тому, чтобы внутренне дестабилизировать Украину или использует войска, чтобы войти в страну, это встречено высоким уровнем воздействия, экономическими мерами, которые мы не использовали ранее - от всех нас", - сказала Нуланд на Киевском форуме безопасности в среду.

Она подчеркнула, что США дали четко понять, что если Россия снова станет международным агрессором, "она заплатит высокую цену за это не только в отношениях с нами, но и в отношениях с демократическим миром".

Также Нуланд призвала Украину и Россию к сотрудничеству для заключения "рождественского перемирия".

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