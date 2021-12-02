Политика США предложили свою помощь в урегулировании конфликта на Донбассе

2021-12-02 11:11

США могут сыграть вспомогательную роль в урегулировании конфликта на Донбассе, поскольку переговорный процесс зашел в тупик. Об этом на киевском форуме заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщает РБК-Украина.

Она отметила, что Штаты давно поддерживают минские соглашения, хотя многие пункты и не выполняются. Но основными требованиями остаются вывести иностранные войска за пределы Украины и провести свободные независимые выборы.

"Переговоры зашли в тупик, и обе стороны делают все для того, чтобы микроэлементы затягивали обсуждение больших элементов. Хочет ли Путин действительно вернуть Донбасс? Мы не знаем, но мы верим в это и думаем, что США могут сыграть вспомогательную роль, как мы это делали раньше", - заявила Нуланд.

По ее словам, речь идет о формате переговоров, который шел параллельно с нормандским.

"Мы не видим никакой альтернативы (минским соглашениям, - ред.). Надо начинать что-то делать, а не просто говорить о минских соглашениях. Это требует интенсивного сотрудничества, политической воли и общественной поддержки", - добавила Нуланд.

Она также призвала Россию и Украину согласовать рождественское перемирие.

subscriber subscriber

Еще по теме

Россия исключила возможность прямых переговоров с Украиной по Донбассу

2021-12-01 21:00

Лукашенко рассказал о действиях Беларуси в случае войны на Донбассе

2021-11-29 16:40

Новая коалиция в Германии требует от РФ прекратить войну на Донбассе и вернуть Крым

2021-11-24 16:40

Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - обнародованы новые данные

2021-11-24 12:43

Еще новости в разделе "Политика"

США предложили свою помощь в урегулировании конфликта на Донбассе

2021-12-02 11:11

Немецкие дипломаты пояснили, что запуска Северного потока-2 не стоит ожидать еще минимум полгода

2021-12-02 10:44

МИД Латвии призвал Евросоюз и НАТО послать четкий сигнал Путину, что угрожать Киеву не стоит

2021-12-02 09:40

Россия исключила возможность прямых переговоров с Украиной по Донбассу

2021-12-01 21:00
Все статьи раздела "Политика"

Политика

США предложили свою помощь в урегулировании конфликта на Донбассе 2021-12-02 11:11
Немецкие дипломаты пояснили, что запуска Северного потока-2 не стоит ожидать еще минимум полгода 2021-12-02 10:44
МИД Латвии призвал Евросоюз и НАТО послать четкий сигнал Путину, что угрожать Киеву не стоит 2021-12-02 09:40
Россия исключила возможность прямых переговоров с Украиной по Донбассу 2021-12-01 21:00