Политика США предложили свою помощь в урегулировании конфликта на Донбассе

2021-12-02 11:11

США могут сыграть вспомогательную роль в урегулировании конфликта на Донбассе, поскольку переговорный процесс зашел в тупик. Об этом на киевском форуме заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщает РБК-Украина.

Она отметила, что Штаты давно поддерживают минские соглашения, хотя многие пункты и не выполняются. Но основными требованиями остаются вывести иностранные войска за пределы Украины и провести свободные независимые выборы.

"Переговоры зашли в тупик, и обе стороны делают все для того, чтобы микроэлементы затягивали обсуждение больших элементов. Хочет ли Путин действительно вернуть Донбасс? Мы не знаем, но мы верим в это и думаем, что США могут сыграть вспомогательную роль, как мы это делали раньше", - заявила Нуланд.

По ее словам, речь идет о формате переговоров, который шел параллельно с нормандским.

"Мы не видим никакой альтернативы (минским соглашениям, - ред.). Надо начинать что-то делать, а не просто говорить о минских соглашениях. Это требует интенсивного сотрудничества, политической воли и общественной поддержки", - добавила Нуланд.

Она также призвала Россию и Украину согласовать рождественское перемирие.