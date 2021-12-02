Политика Польша категорически отвергла предложения Еврокомиссии по мерам выхода из миграционного кризиса

2021-12-02 14:03

Польша отвергла предложения Еврокомиссии принять временные правовые и практические меры из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью, сообщает Euractiv .

По словам вице-президента Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса, ЕС находится в режиме "тушения пожара", чтобы преодолеть "гибридную угрозу" из Беларуси, направляющей мигрантов к границам ЕС.

В свою очередь Польша назвала предложение "контрпродуктивным", заявив, что с ней не консультировались.

"Комиссия приняла решение, совершенно противоположное тому, что мы предложили. Мы предложили, чтобы ответом на гибридную атаку была возможность приостановки процедур предоставления убежища, а не их продление", - сказал посол Польши в ЕС Анджей Садош.

Как предложила ЕК, у Польши, Литвы и Латвии будет возможность продлить период регистрации заявлений о предоставлении убежища до 4 недель вместо нынешних 3-10 дней. Они также могут применять процедуру убежища на границе для обработки всех ходатайств о предоставлении убежища. Наконец, государства смогут применять упрощенные процедуры для возвращения людей, чьи ходатайства об убежище отклонили.