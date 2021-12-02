Политика Вступление Украины в НАТО для РФ "красная линия" - Захарова

2021-12-02 17:20

НАТО стремится превратить Украину в плацдарм противостояния с Россией. Для Европы это чревато негативными последствиями, пригрозила Захарова.

Вступление Украины в НАТО является "красной линией" для России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вступление Украины в НАТО для нас, и мы об этом говорим давно, - "красная линия". Продолжение втягивания Киева в военную орбиту Альянса, де-факто начавшееся освоение НАТО военной инфраструктуры этой страны, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с Россией чреваты серьезными негативными последствиями, дестабилизацией военно-политической обстановки в Европе", - сказала она.

Она подчеркнула, что единственным вариантом европейской безопасности является совместная разработка Кремлем и НАТО долгосрочных договоренностей, исключающих продвижение Альянса на восток.

"В адрес нашей страны звучали обвинения в том, что мы якобы что-то делаем у натовских границ, угрожаем перемещением своих вооруженных сил на своей же территории. Хотя, если посмотреть на вещи реально, это именно НАТО приблизилась к нам. Это у наших границ наращивается натовская военная инфраструктура, проводятся масштабные учения", - добавила Захарова.

Накануне стало известно, что Россия будет требовать гарантий нерасширения НАТО. Глава Кремля Владимир Путин хочет от НАТО юридических договоренностей, исключающих продвижение Альянса на Восток.