Политика Вступление Украины в НАТО для РФ "красная линия" - Захарова

2021-12-02 17:20

 

НАТО стремится превратить Украину в плацдарм противостояния с Россией. Для Европы это чревато негативными последствиями, пригрозила Захарова.

Вступление Украины в НАТО является "красной линией" для России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вступление Украины в НАТО для нас, и мы об этом говорим давно, - "красная линия". Продолжение втягивания Киева в военную орбиту Альянса, де-факто начавшееся освоение НАТО военной инфраструктуры этой страны, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с Россией чреваты серьезными негативными последствиями, дестабилизацией военно-политической обстановки в Европе", - сказала она.

Она подчеркнула, что единственным вариантом европейской безопасности является совместная разработка Кремлем и НАТО долгосрочных договоренностей, исключающих продвижение Альянса на восток.

"В адрес нашей страны звучали обвинения в том, что мы якобы что-то делаем у натовских границ, угрожаем перемещением своих вооруженных сил на своей же территории. Хотя, если посмотреть на вещи реально, это именно НАТО приблизилась к нам. Это у наших границ наращивается натовская военная инфраструктура, проводятся масштабные учения", - добавила Захарова.

Накануне стало известно, что Россия будет требовать гарантий нерасширения НАТО. Глава Кремля Владимир Путин хочет от НАТО юридических договоренностей, исключающих продвижение Альянса на Восток.

subscriber subscriber

Еще по теме

Украина продлила максимальную пошлину на импорт товаров из РФ

2021-12-02 20:00

Еврокомиссия: пока речь о вступлении Украины в ЕС не идёт

2021-12-02 18:40

фото В Беларусь прибыла новая партия российской бронетехники

2021-12-02 15:15

МИД Латвии призвал Евросоюз и НАТО послать четкий сигнал Путину, что угрожать Киеву не стоит

2021-12-02 09:40

Еще новости в разделе "Политика"

МИД не исключает участия белорусских войск во вторжении в Украину

2021-12-02 19:00

Еврокомиссия: пока речь о вступлении Украины в ЕС не идёт

2021-12-02 18:40

Вступление Украины в НАТО для РФ "красная линия" - Захарова

2021-12-02 17:20

Россия готова к открытию канала диалога со США по Украине, - Лавров

2021-12-02 16:40
Все статьи раздела "Политика"

Политика

МИД не исключает участия белорусских войск во вторжении в Украину 2021-12-02 19:00
Еврокомиссия: пока речь о вступлении Украины в ЕС не идёт 2021-12-02 18:40
Вступление Украины в НАТО для РФ "красная линия" - Захарова 2021-12-02 17:20
Россия готова к открытию канала диалога со США по Украине, - Лавров 2021-12-02 16:40